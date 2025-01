Scontro questa sera attorno alle 21 in Via Sonnino a Cagliari fra uno scooter e un’auto. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato lo scooter ad andare contro la Volvo mentre stava percorrendo la corsia riservata a taxi e bus. La vettura, proveniente da via Alghero con il semaforo verde, ha svoltato per via Sonnino e lo scooter l’ha travolta. Il giovane centauro, nonostante diverse persone abbiano provato a fermarlo, ha lasciato il mezzo a terra ed è fuggito senza una scarpa.

Illeso fortunatamente il conducente della Volvo e solo lievi lesioni per la ragazza seduta accanto. Sul posto la polizia locale per i rilievi di rito.