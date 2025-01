Tragedia sfiorata nelle campagne di Settimo San Pietro. Un uomo 82 di anni è rimasto schiacciato dal cancello della sua porcilaia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e l’anziano è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Momenti quindi solo di grande paura per l’82enne per un episodio che poteva trasformarsi in un dramma in pochi istanti.