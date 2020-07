Cagliari, incidente choc nella notte in via Dante: auto ribaltata e feriti (VIDEO)

Cagliari, incidente choc nella notte in via Dante: auto ribaltata e feriti. Guardate il VIDEO: auto si ribalta paurosamente nel cuore di via Dante, ci sono dei feriti, secondo le prime testimonianze: carambola impazzita in pieno centro, forse uno sbalzo di alta velocità la causa dello strano incidente avvenuto a poca distanza dalle strisce pedonali. Molti i curiosi e i testimoni, l’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 2 del mattino. Oggi la dinamica sarà più chiara alla luce dei rilievi.