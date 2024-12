Momenti di paura in una cascina in via delle Acacie a Medau Su Cramu, alla periferia di Cagliari. Un incendio ha coinvolto la struttura, richiedendo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Nove operatori hanno spento il rogo con il supporto di due autobotti. Successivamente, si è provveduto a mettere in sicurezza l’area, evitando il coinvolgimento delle fiamme all’intera struttura. Fortunamente nessuna persona risulta coinvolta. L’intervento si è protratto per più di due ore ed è terminato oltre le ore 19. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause.