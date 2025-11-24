È stato inaugurato questa mattina a San Michele, all’interno del plesso scolastico di piazza Medaglia Miracolosa, il primo centro per l’infanzia 0-6 anni della città. Alla cerimonia era presente il sindaco Massimo Zedda, che ha sottolineato l’importanza del progetto per il futuro del quartiere e della comunità.

La nuova struttura rappresenta un polo innovativo pensato per accogliere bambine e bambini in un ambiente integrato che unisce servizi educativi, attività ludiche e spazi di socializzazione aperti anche alle famiglie e ai residenti, con proposte fruibili oltre il tradizionale orario scolastico.

Il progetto, sostenuto da un finanziamento di oltre 500mila euro per i prossimi sette anni, mira a diventare un riferimento stabile per la comunità del quartiere, favorendo inclusione, partecipazione e sostegno alla genitorialità.

L’apertura del centro si inserisce in un più ampio piano di interventi di riqualificazione urbana già avviati nella zona. In piazza Medaglia Miracolosa sono in corso lavori di efficientamento energetico, mentre in via Campeda si procede con opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Interventi sono attivi anche negli alloggi di edilizia pubblica e in diverse aree strategiche del quartiere, tra cui piazza Granatieri di Sardegna, via Abruzzi e il mercato di via Quirra.

Tra le opere in programma nei prossimi mesi figurano la manutenzione di strade e marciapiedi, la sostituzione della rete elettrica, nuovi interventi per la sicurezza stradale e l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, con gli appalti che saranno aggiudicati a breve.

Con queste iniziative l’amministrazione punta a un rilancio complessivo del quartiere, combinando servizi innovativi per l’infanzia e interventi strutturali volti a migliorare qualità della vita, sicurezza e vivibilità degli spazi urbani.