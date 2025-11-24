Drammatica storia quella avvenuta in queste ore a a Ciriè, vicino Torino. Una bimba appena nata è stata ritrovata dalla zio nel water del bagno di casa. Accanto, in stato di choc e sanguinante, la madre 38enne della piccola.

La bimba è stata subito rianimata e trasportata insieme alla madre in ospedale.

La neonata si trova al Maria Vittoria di Torino e le sue condizioni sono al vaglio dei medici che con amore e attenzione l’hanno presa in cura.

Stando ai primi accertamenti, sembra che la madre fosse seguita dai servizi sociali e che nessuno fosse a conoscenza della gravidanza della donna.

La delicata vicenda è ora nelle mani della Procura di Ivrea