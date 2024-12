Cagliari – Inaugurata la nuova ambulanza Giuliana: il mezzo entra ufficialmente a far parte della flotta “I Sardi Soccorso”. Gli operatori: “Un giorno importante per tutti noi, un altro grande traguardo raggiunto”.

Grande festa ieri in città, l’ambulanza Giuliana è pronta per entrare in servizio: per lei la benedizione speciale e una santa messa innanzi a chi la condurrà verso chi ha bisogno di aiuto. Un pronto intervento immediato al fine di salvare vite umane.

“Grazie a tutti i volontari e non, che ogni giorno dedicano il loro tempo con impegno, sacrificio e dedizione per mandare avanti questa grande macchina del soccorso” ha espresso l’associazione.