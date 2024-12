Una gita scolastica che si è trasformata in tragedia per una scuola media a Villa Rivani Farolfi a Ro, in provincia di Ferrara. I ragazzi stavano visitando una dimora storica quando uno dei balconi è caduto. Illesi gli studenti, ma purtroppo nel crollo sono rimasti coinvolti un’insegnante e una guida turistica, trasportati d’urgenza all’ospedale di Cona. Restano da chiarire le cause del crollo, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.