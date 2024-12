Ussana – Concerto solidale per difendere la Sardegna: i protagonisti delle più iconiche band sarde degli anni ’90, sabato 21 dicembre si ritroveranno presso l’Agriturismo Campidarte per manifestare come la musica diventa il linguaggio universale.

La forza di una comunità unita, capace di trasformare la musica e l’arte in strumenti di resistenza: ecco l’evento “Terra de Sardinia: Boghes a Manu Tentas”. Dalle ore 11:00 alle 24:00 “per sostenere la resistenza e la dignità del popolo sardo nella difesa della propria terra”.

Una reunion musicale in un momento storico in cui la Sardegna combatte per preservare il proprio territorio, la sua cultura e il diritto delle comunità locali a decidere del proprio futuro, membri delle band iconiche degli anni ’90 appartenenti a Kenze Neke, Elefante Bianco, Rod Sacred, Alberto Sanna, Andrea Andrillo, Argia, Askra, Skamiska, Nasodoble, Almamediterranea, Antennah, Nur, Ethnico, Skitzo, Getsemani, Red Crystal, Bluztep, Emancquea, Tribulia e tante altre, si riuniscono per dare vita a un evento unico. La lineup comprende oltre 60 musicisti che hanno segnato un’epoca, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso la musica sarda di quegli anni.

Il concerto sarà anche un omaggio a figure indimenticabili come Andrea Parodi, Gemiliano Cabras, Marco Onari, Fausto Pisano e Marco Piras, la cui arte continua a ispirare generazioni.

Ricco l’elenco dei musicisti ospitati tra i quali Alberto Balia (Argia), Enrico Frongia (Argia), Mauro Usai (Ethnico), Andrea Andrillo, Stefano Ferrando (ex Kenze Neke), Alessandro Carta (ex Nasodoble), Cisco Ogana (BlueSunset Band), Claudia Crabuzza (Chichimeca).