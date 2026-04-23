Tragedia nelle scorse ore a Trivigno, in Valtellina, meravigliosa zona di montagna a circa 1800 metri. Uomo di 50 è stato ritrovato senza vita con segni compatibili all’aggressione da parte di uno o più cani o lupo.

Sul posto l’elicottero di Areu e le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Nonostante gli sforzi da parte dei soccorritori, per l’uomo era ormai troppo tardi.

I fatti risalgono a circa le 15 di questo pomeriggio e la dinamica di ciò che è accaduto è al momento al vaglio delle forze dell’ordine. Non ci sono per ora dettagli sul tipo di animale specifico e la razza che ha aggredito lo sfortunato avventore, vittima inconsapevole di un terribile destino.