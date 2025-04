Ecco in anteprima il progetto del nuovo maxi polo commerciale che sorgerà lungo viale Marconi, sui ruderi dell’ex sede di Videolina. A proporlo è l’Unione Sarda insieme a Lidl: sarà costruito un grande supermercato della nota catena tedesca. Nulla di strano, se non fosse che a poche centinaia di metri già ne esiste uno. Sì, proprio lì. Evidentemente, viale Marconi sentiva il bisogno di una doppia Lidl. Il progetto tuttavia non si limita al supermercato. L’intervento prevede infatti la realizzazione di un grande ipermercato con parcheggi a livello suolo, realizzati in elementi prefabbricati autobloccanti tipo green block, per una migliore integrazione paesaggistica. Per la viabilità interna si userà invece il più tradizionale asfalto. Attorno al nuovo punto vendita sorgerà anche un parco verde attrezzato, separato dall’area privata solo da un cordolo e una siepe alta almeno un metro. È prevista la cessione di quest’area a uso pubblico, con la messa a dimora di alberi a medio e alto fusto – ulivi, carrubi, lecci – e la costruzione di una torretta per il birdwatching. Collegata direttamente al viale tramite un percorso pedonale realizzato in autobloccanti. Il Servizio tutela del paesaggio della Sardegna meridionale, ha già espresso un parere preliminare positivo. Le opere, dicono, migliorano il quadro paesaggistico esistente: rendono l’area più ordinata e decorosa e regalano nuove visuali panoramiche sullo stagno di Molentargius. Il progetto era iscritto all’ordine del giorno della seduta di ieri del Consiglio comunale, ma il punto è stato rinviato. Con tutta probabilità, se ne riparlerà nel corso della prossima settimana. Per ora, quindi, la doppia Lidl resta solo sulla carta. Ma non per molto.