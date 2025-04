Pula dà il via alla stagione estiva con un evento speciale: per Pasquetta tutti in piazza al ritmo dei più grandi successi di Max Pezzali e degli 883. “Un modo significativo per aprire la stagione e accogliere al meglio i nostri ospiti”. Non solo mare e antiche rovine da visitare, anche eventi di intrattenimento per cittadini e turisti.

Il 21 aprile, in occasione di Pasquetta, Piazza del Popolo si animerà con musica e divertimento: si ballerà e canterà al ritmo dei più grandi successi di Max Pezzali e degli 883, grazie alla performance del gruppo Tieni Il Tempo. Sarà un vero e proprio viaggio musicale tra i brani che hanno segnato intere generazioni. Un pomeriggio di festa organizzato dall’Assessorato al Turismo e Spettacolo con la Proloco Pula, pensato per attrarre visitatori e inaugurare ufficialmente la stagione turistica. “Organizzare un evento a Pula per Pasquetta è molto importante: rappresenta un modo significativo per aprire la stagione e accogliere al meglio i nostri ospiti” afferma Donatella Fa, Assessora al Turismo e Spettacolo del Comune di Pula.