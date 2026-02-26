In via Roma in mezzo alla strada tra auto, bus e moto: il video diventa virale. Non è la prima volta che succede: una donna si è fermata proprio al centro della carreggiata con il pericolo di essere falciata dai mezzi in corsa.

Le immagini, riprese dalla telecamera installata sul casco di un motociclista e diffuse dalla pagina social “Welcome Sardegnas”, evidenziano un reale pericolo che, secondo i testimoni, spesso si ripete proprio nella via principale della città.

In questo caso, il tratto di via Roma, dove è accaduto il fatto, è quello di fronte alla stazione dei treni, in pieno giorno. Il motociclista ha evitato la donna, con il rischio di perdere il controllo del mezzo.

Un’azione volontaria quella della persona che ha sostato in mezzo alla strada, inconsapevole del pericolo e già nota alle istituzioni di competenza. Questa volta è andata bene e la speranza dei tanti utenti, che hanno commentato le immagini, è quella che certi episodi non si verifichino nuovamente.