Eleonora ha scelto di festeggiare in modo ecosostenibile, dimostrando che la gioia della laurea può e deve fare a meno di microplastiche e coriandoli inquinanti. “La natura non è un oggetto da dominare, è la fonte della vita stessa. Chi prova a sottometterla, finisce per togliere valore alla propria esistenza”.

Le vie di Castello ieri sera erano segnate da tanti coriandoli plastificati sparati per accogliere i nuovi dottori freschi di laurea: “È sempre così” spiega un residente. Parallelamente, la festa di Eleonora si è svolta con le bolle di sapone: tante e luminose, non inquinanti, che hanno abbracciato il sorriso di chi ha raggiunto l’importante traguardo. UniCa: “Quando la passione diventa coerenza: il traguardo green di Eleonora.Difendere l’ambiente non è solo una scelta di studi, ma un dovere verso la vita stessa. Lo sa bene Eleonora Ortu, che ha appena concluso il suo percorso in Scienze Ambientali e Naturali e sta già guardando al futuro con la magistrale in Conservazione e gestione della natura e dell’ambiente. Per Eleonora, questa non è stata solo una prima scelta accademica, ma la naturale evoluzione di un legame profondo con il mondo che ci circonda, un percorso che rifarebbe altre mille volte.

Ciò che rende speciale questo indirizzo a UniCa non è solo la teoria tra le mura di un’aula, ma la possibilità straordinaria di toccare con mano la biodiversità grazie alla guida appassionata di docenti e colleghi con cui si sono creati rapporti umani indimenticabili. È proprio questo contatto diretto con la bellezza della natura che spinge Eleonora a lanciare un messaggio fondamentale: la tutela dell’ambiente non va in vacanza, nemmeno durante i pochi, intensi minuti che seguono la proclamazione”.

L’Università di Cagliari aggiunge: “Congratulazioni a Eleonora, una professionista che ci ricorda che il cambiamento inizia dai nostri gesti più belli, rendendo omaggio alla terra che ci ospita anche nei momenti di festa”.