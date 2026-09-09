Cagliari, via Galvani, il marciapiede nuovo è duratomeno di 24 ore: nuovo scavo dove le mattonelle sono state posate solo un giorno fa, “la domanda è semplice, non era possibile coordinare gli interventi prima di rifare il marciapiede, quando l’area era già aperta per i lavori sulla fognatura?”

La consigliera Stefania Loi: “Sembra incredibile, ma è quello che è successo.

Dopo oltre un mese di lavori di Abbanoa sulla rete fognaria, ieri era finalmente terminato il ripristino del marciapiede mattonellato del primo tratto di via Galvani.

Due giorni di lavoro per rifarlo.

Oggi, a meno di 24 ore dalla conclusione dei lavori, un’altra squadra è intervenuta esattamente nello stesso punto, aprendo un nuovo scavo e demolendo nuovamente una parte del marciapiede appena ripristinato.

Non si contesta la necessità dei lavori. Si contesta la mancanza di coordinamento tra gli interventi sui sottoservizi, che finisce per tradursi in nuovi cantieri, ulteriori disagi e la necessità di rifare ciò che era stato appena sistemato.

Nel frattempo, i residenti continuano a convivere con rumori, polvere, limitazioni alla viabilità e pesanti ripercussioni sul traffico di viale Marconi.

E non è finita: nel secondo tratto di via Galvani sono in corso le asfaltature, mentre il primo torna nuovamente sotto assedio”.

Le richieste sono quelle di “programmazione e coordinamento.

Perché quando i lavori non vengono coordinati, il disagio lo pagano i cittadini.

E un marciapiede che dura meno di 24 ore non può essere considerato normale”.