Cagliari, in tre rubano denaro dagli armadietti del personale del panificio: fermata una donna.

I carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti ieri sera a Cagliari in via della Pineta, presso il panificio Panargiolas. I dipendenti avevano appena sorpreso una donna, successivamente identificata dai militari dell’Arma in una quarantacinquenne originaria di Lanusei e domiciliata a Monserrato, molto nota alle forze dell’ordine che, insieme a due complici, aveva sottratto del denaro da alcuni armadi in uso al personale. I militari sono riusciti a identificare compiutamente la donna, mentre dei due complici per il momento non si conoscono le identità. Sono riusciti a scappare prima del loro arrivo, sfuggendo alla sorveglianza delle persone che li avevano fermati nell’immediatezza del reato.