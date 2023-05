Ruba una Vespa storica da esposizione da un bar a Guspini, denunciato un 42enne.

Ieri a Guspini, a conclusione di un’attività d’indagine intrapresa dopo una querela per furto, formalizzata dalla titolare del bar “Lo Smile”, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un 42enne del luogo, disoccupato, già sottoposto a una misura di prevenzione personale. I militari, basandosi principalmente su fonti testimoniali, hanno accertato che l’uomo, alle 23 del 4 maggio scorso, si è introdotto nel cortile retrostante all’esercizio pubblico da dove ha tentato l’accesso all’interno del bar, senza però riuscire nel proprio intento. A questo punto, per non andar via a mani vuote, ha sottratto una Vespa Piaggio, un bellissimo ciclomotore storico esposto come abbellimento del locale. Il mezzo era privo di carburante e il denunciato ha deciso di spingerlo a braccia sino al luogo dove poterlo occultare. Durante il percorso però, probabilmente vinto dalla stanchezza, lo ha abbandonato in via San Nicolò dove è stato successivamente recuperato dalla proprietaria.