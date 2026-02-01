I suoi panini erano popolari in tutta la zona, così come il suo sorriso e la sua gentilezza. Cagliari è in lutto per Patrizia Zedda, titolare dello storico chiosco al Poetto. Patrizia è stata portata via a soli 52 anni fa una malattia. Il suo camion di famiglia al Cavalluccio Marino era un’istituzione così come i panini che tutti i passanti in zona hanno avuto modo di gustare soprattutto nella calde serate estive.

Per tanti anni residenti e turisti hanno conosciuto la gentilezza e la cortesia della famiglia Zedda e ora sono in tanti a piangere la prematura scomparsa di Patrizia. “Sei stata una grande guerriera”, scrive addolorata un’amica. Tantissimi i pensieri rivolti alla 52enne e alla sua famiglia, segno dell’eredità fatta di affetto e umanità che Patrizia ha lasciato.