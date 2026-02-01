Tredici anni di talento per Matteo, giovanissimo cantante da Decimomannu approdato sul palco di The Voice Kids. Un’occasione unica per Matteo, che ha sfruttato l’importante show di Rai 1 per mostrare le sue doti artistiche che, già alla sua tenera età, sono eccezionali.

Il 13enne ha scelto di interpretare un brano splendido quanto difficile dei Queen, “Bohemian Rapsody”. La canzone, geniale come tutto il repertorio della storica band, ha continui cambi di vocalità e atmosfera che Matteo ha gestito con sicurezza disarmante. Lui e la sua chitarra hanno incantato in pochi minuti il pubblico in sala e a casa, arrivando dritti al cuore dei coach Loredana Bertè e Nek. E visto il brano scelto, non c’erano dubbi che i due giudici fossero colpiti da tanta maturità interpretativa.

Alla fine Matteo sceglie Nek, guadagnandosi la meritata opportunità di arrivare in finale. Commossi i genitori ed in particolare il papà che con orgoglio hanno accompagnato il loro Matteo.