Cagliari, in Domus de Luna si prepara la Pasqua tra uova di cioccolato per centinaia di bimbi

“Una vita nuova, un’opportunità che non si è mai avuta, un’occasione di riscatto. La rinascita, dopo l’abbraccio e la cura”: questo è il motto degli”angeli” che da 19 anni operano per il bene dei più fragili, come in una grande famiglia dove la solidarietà e la fratellanza sono gli stimoli vitali quotidiani. E ogni occasione è speciale per accentuare maggiormente i valori che legano l’associazione che, in occasione della Pasqua, hanno donato 400 uova ai più piccoli.

“In questi giorni è naturalmente ancora più Pasqua.

All’Oasi WWF del Cervo e della Luna è tutto pronto per la “caccia alle uova” con tutti i bambini (l’unica caccia che affrontiamo con il sorriso), le passeggiate lungo i sentieri appena ripuliti, un bel pranzo sardo al rifugio di Sa Canna” si legge nella pagina social.

“Stiamo terminando la distribuzione delle uova di cioccolata alle famiglie di TiAbbraccio, quelle con bambini piccoli, più di 400.

Anche in tutte le Comunità di Domus de Luna, al Teatro Dante e a Sa Domu Pitticca si fa il conto alla rovescia per scartare con i ragazzi le tante uova che grazie agli amici che ci vogliono bene siamo riusciti a consegnare.

Giovani e meno giovani di Codice Segreto stanno già pensando a come riutilizzare quelle carte scintillanti nelle loro opere da esporre alla prossima mostra all’Altra Galleria mentre i Buoni e Cattivi sono pronti a fare festa con i clienti della Locanda e del Circolo, oltre che in Oasi.

Infine nella Fattoria Molto Sociale, stanno arrivando le prime galline. Presto toccherà a loro regalarci le uova da disegnare e donare per la prossima Pasqua”.

Insomma, tante iniziative a fin di bene per i ragazzi e le ragazze che ogni giorno si prodigano per il bene altrui.