Sanluri, da giugno tuffi e divertimento assicurati nella nuova piscina comunale

Da giugno tuffi e divertimento assicurato nella nuova piscina comunale: aggiudicato il bando di gara per la gestione dell’impianto all’aperto, taglio del nastro, quindi, imminente. A darne comunicazione è il sindaco Alberto Urpi che prospetta, così, un modo alternativo per sfuggire al caldo torrido estivo. Un impianto progetto e realizzato per tutta la città e i comuni limitrofi che, distanti dal mare, potranno godere di ore di relax e refrigerio. Ben per questo è stata studiata all’aperto, con una copertura removibile per accogliere i nuotatori anche in inverno.

Semiolimpionica, la piscina si trova nell’ex campo di calcio San Martino, un bel prato verde, un punto ristoro e uno spazio riservato per i più piccoli: un impianto, insomma, oramai pronto per essere collaudato. Soddisfazione da parte del sindaco Alberto Urpi che, nel presentare il progetto dell’opera, aveva spiegato l’importanza di un punto di ritrovo del genere. Non solo: da ottobre, “finita la stagione, riprenderanno gli ultimi lavori per gradinate e viabilità interna”.