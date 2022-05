Cagliari in B, vacillano i 9 milioni all’anno della Regione: “Dovremo vedere cosa fare”

Nove milioni all’anno per sponsorizzare la Sardegna, con tanto di scritta sulle maglie. Una promozione visiva, con i rossoblù testimonial dell’Isola in ogni partita. Ma il Cagliari in B porta la Regione a dover fare un ragionamento sul contratto di sponsorizzazione. L’accordo scadrà a dicembre 2022, tre anni fa la firma con la quale è stato sancito l’accordo è arrivata dall’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa. La retrocessione dei rossoblù, però, può portare anche ad una netta sforbiciata. Un nuovo contratto, ritagliato proprio su una squadra di calcio che non milita più in serie A, per esempio. Appare difficile la conferma di 9 milioni annui.

È lo stesso Gianni Chessa ad avere iniziato un ragionamento in tal senso: “Dovremo vedere cosa fare, il contratto è adatto alle società della serie A”, spiega Chessa su L’Unione Sarda. Il sostegno al club rossoblù dovrebbe comunque rimanere, ma potrebbe essere meno sostanzioso rispetto a quello, frutto di un accordo triennale, firmato a dicembre 2019.