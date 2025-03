Un nuovo murale si aggiunge e completa l’opera di Jorghe all’aeroporto di Cagliari: dopo L’Albero della Vita, che accoglie i passeggeri in arrivo dalla stazione ferroviaria, sullo stesso percorso si aggiunge La Galleria degli Ulivi. Lungo il viadotto, i viaggiatori sono accompagnati da una copertura dipinta che si estende per 100 metri, trasformando il tragitto in una vera e propria esperienza artistica.

Jorghe, al secolo Giorgio Casu, è un artista sardo di fama internazionale che ha fatto della sua creatività un simbolo della Sardegna. Dopo aver conquistato New York con opere come The Owl, esposto a Times Square, e aver lasciato il segno allo Stadio Amsicora con l’iconico murale di Gigi Riva, firma così un altro capolavoro dedicato a tutti i viaggiatori in partenza e in arrivo in Sardegna.