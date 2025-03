Ricevuti a Napoli assieme a altri 117 comuni italiani, “oggi più che mai, il riconoscimento di Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità. Significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile” ha espresso il presidente Luca De Gaetano.

L’evento, patrocinato dal Parlamento Europeo, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha conferito il merito a chi si impegna con azioni concrete anche alla sensibilizzazione dei cittadini verso questa tematica essenziale, più che mai in questo momento. “Questo risultato è il frutto di numerose azioni concrete, tra cui, a titolo di esempio: iniziative ambientali e raccolte effettuate sul territorio con la collaborazione delle associazioni e dell’intera cittadinanza, l’installazione di erogatori d’acqua negli edifici pubblici, l’ordinanza per il divieto del volo dei palloncini e l’approvazione del nuovo regolamento di videosorveglianza” ha spiegato il vicesindaco Gianluca Urru di Teulada. “Anticipo anche due importanti novità avviate dall’amministrazione per il 2025: la distribuzione di borracce a tutti gli studenti e le studentesse dell’Istituto Taddeo Cossu di Teulada e l’installazione della Casetta dell’acqua, accessibile a tutta la comunità”.

“Un Comune Plastic Free è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio. E quando il legame tra istituzioni e cittadini è così forte, il cambiamento non solo è possibile, ma diventa inarrestabile” ha osservato De Gaetano.