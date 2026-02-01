Cagliari, il valzer dei colori nei nuovi mastelli per tutti: la carta diventa blu, la plastica sarà tutta in giallo. Ecco cosa cambierà in città: Zedda insiste sui mastelli dopo sette anni, in compenso però cambieranno i colori e partirà la caccia totale agli evasori. Finalmente tutte le famiglie cagliaritane, che pagano la salatissima Tari, saranno dotate di mastelli nuovi di zecca. Più pulizia nelle strade, i cestini verranno svuotati ogni giorno. Un appalto da 380 milioni quello della giunta Zedda, non si tornerà dunque ai cassonetti e non ci saranno soluzioni innovative. Sio comincia già a giugno di quest’anno, è dunque già scattato il grande conto alla rovescia. Il cambio dei colori è dettato da una normativa nazionale: i mastelli della carta diventeranno di colore blu e al contrario quelli della plastica saranno gialli, i cittadini dovranno abituarsi senza fare troppa confusione e rischiando sanzioni. Si tratta di un piano migliorativo rispetto a quello attuale, che non cambia però la sostanza.

Attualmente i cestini stradali vengono svuotati solo tre volte alla settimana, per la gioia di cronacchie topi e gabbiani. Col nuovo sistema la pulizia saràò giornaliera. E saranno anche aumentate le strade del lavaggio dei marciapiedi, dopo le tante lamentele dei cittadini sulla città sporca. Ci sarà un nuovoi censimento dei cagliaritani, ik Comune punta a individuare lke famiglie che non pagano la tassa dei rifiuti.