Alle 7.30 di questa mattina 1 Febbraio la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incidente stradale avvenuto lungo una strada di penetrazione agraria in territorio di Aidomaggiore (OR). Inviata sul posto la squadra VF del distaccamento di Abbasanta. I Vigili del Fuoco hanno prontamente prestato il primo soccorso alla vittima, con tecniche TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) poi affidato al servizio sanitario. L’area e il veicolo sono stati messi in completa sicurezza. Il personale sanitario ha trasferito la persona in ospedale in codice giallo. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al sinistro.