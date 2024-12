Palline colorate, addobbi, anche un finto pupazzo di neve per richiamare le figure più suggestive di questo periodo: un regalo soprattutto per i più piccoli, un modo per esprimere comunità e “per rendere il nostro paese più festoso e magico”.

Ma c’è chi dell’atmosfera che, in teoria, dovrebbe rendere tutti più buoni, poco viene invaso e, addirittura, tenta di distruggere ciò che è stato realizzato per questo fine. Due episodi, uno nella piazza di via Funtanalada e l’altro nella pineta, ai danni di palline e decorazioni: “Non avevi di meglio da fare e non capisci il lavoro che c’è dietro e l’impegno dei ragazzi del comitato di Sant’Elena che hanno preparato tutto ciò” esprime un residente rivolto a chi ha smontato in parte il pupazzo bianco.

L’altro fatto è accaduto nella pineta del paese, dove un gruppo di cittadine hanno addobbato qualche albero

con le palline confezionate da una residente, “ma evidentemente questa idea ha disturbato qualcuno visto che abbiamo trovato non poche palline nel cestino dell’immondizia. Peccato perché non ce lo saremmo mai aspettate” esprime chi ha intrapreso l’iniziativa.