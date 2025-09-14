Cagliari, affondo di Farris su sicurezza e rifiuti: “L’orchestrina di Zedda suona mentre la città affonda”. Il consigliere è il più attivo dell’opposizione: “Cagliari è una città lurida ,a Zedda diminuisce le multe per chi sbaglia con i mastelli in strada. Fallita l’idea di salvare piazza del Carmine con gli spettacoli: è stato come dare un’aspirina a un malato di cancro”.

Giuseppe Farris insomma nel suo rendiconto consiliare non ci sta e accusa: “he la questione della SICUREZZA non sia un problema di percezione credo che, oramai, sia evidente a tutti, tanto in centro città quanto in periferia.