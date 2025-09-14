Tre coltellate al cuore da un assassino travestito da polpo: così il 22enne Marco Mameli è stato ammazzato per futili motivi. L’ordinanza parla chiaro: il 22enne di Ilbono è stato ammazzato a coltellate durante la festa di Carnevale a Barisardo senza un vero motivo, se non quello di avere tentato di difendere un amico dall’aggressione di Paolo Migali, che ora si trova rinchiuso nel cercare di Lanusei con l’accusa di omicidio volontario. La vicenda è stata riassunta oggi dalla Nuova Sardegna in un ampio servizio di Simonetta Selloni. Marco Mameli non aveva niente a che fare con quella lite avvenuta fuori da un bar del paese. Aveva solo tentato di sedare lo scontro. E ha pagato con la sua vita. Tanti gli interrogatori effettuati dalla Squadra Mobile, pochi i testimoni che hanno parlato, ma le riprese delle telecamere hanno portato poi al clamoroso arresto.