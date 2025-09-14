Giornata nera sulla strada sarde. Un drammatico incidente in via Gramsci a Posada ha spezzato la vita del 45enne Davide Mulargia, figlio della nipote dell’ex capo della polizia Giovanni Coronas.

Il sinistro si è verificato questa mattina all’ingresso di Posada, lungo la provinciale che collega il paese a La Caletta. La Toyota Yaris Cross condotta dal 45enne, dopo aver urtato un cordolo, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un muro di contenimento. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.