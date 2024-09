Cagliari, il rombo delle moto per l’addio a Gianfranco Poddesu: “Ciao Gianni, ora sfreccia in cielo”

Il toccante e rumoroso omaggio dei bikers per il 59enne morto nel tragico schianto di via Is Mirrionis. Distrutte dal dolore, durante il funerale al cimitero, la figlia Sofia, la moglie Irania, i fratelli e i tantissimi amici di Poddesu, per tutti semplicemente Gianni