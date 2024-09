Picchia la compagna in auto, le urla richiamano i passanti: cameriere arrestato a Pula

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Maltrattamenti a Pula, un arresto.

Nella notte, i carabinieri hanno tratto in arresto un 38enne, cameriere, già noto alle forze di polizia, per maltrattamenti nei confronti della sua compagna convivente, una 33enne residente a Pula. I militari sono intervenuti in località “Perdulocci” a seguito della segnalazione della vittima, che ha riferito di essere stata colpita dal compagno all’interno della loro auto.

Secondo quanto accertato l’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite, culminata quando l’uomo avrebbe colpito la donna al volto e le avrebbe bloccato i polsi. Il fortunoso intervento di alcuni passanti che hanno sentito le richieste di soccorso della donna ha evitato conseguenze peggiori. L’evento ha rotto l’argine del silenzio e la vittima, nel formalizzare la querela, ha raccontato anche di precedenti episodi di violenza che sarebbero avvenuti negli ultimi tre anni, consentendo così di raccogliere altri utili elementi per qualificare il reato.