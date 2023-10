Cagliari, il ritorno di Massimo Zedda: “Pronto a fare nuovamente il sindaco, la città è ferma”

Massimo Zedda torna in campo a Cagliari: “Pronto a fare nuovamente il sindaco, la città è ferma”. L’annuncio arriva durante un incontro pubblico in piazza Galilei. Presenti, oltre a circa duecento cittadini ,i consiglieri regionali e la deputata dei Progressisti Francesca Ghirra e anche volti noti dell’era Zedda, da Gabor Pinna a Mauro Coni.

Dopo otto anni, Zedda è pronto a puntare alla sedia principale di palazzo Bacaredda. “Bisogna fare ripartire Cagliari, mi metto a disposizione. Tutte le persone che incontro mi chiedono di tornare”. Programmi? Da definire. Zedda glissa su Truzzu ma confessa: “Basta sentire cosa dicono i cagliaritani…”. Il via libera alla discesa in campo è arrivata dal suo partito, i Progressisti.

Bisogna però mettere d’accordo le varie anime del centrosinistra. Zedda non chiude la porta a nessuno, nemmeno “al Movimento 5 Stelle, in Regione stiamo lavorando bene insieme. Sono disponibile a fare le primarie, se non fosse così tradirei la mia storia. Serve un programma politico condiviso e chiaro per fare ripartire la città nella quale sono nato e che amo”.