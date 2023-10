Cagliari, tensione al Teatro Lirico: sciopero per la prima del Mefistofele e della Boheme

Cagliari, tensione al Lirico: sciopero per la prima del Mefistofele e della Boheme. Nel corso della riunione del 10 ottobre, “la Direzione aziendale ha disatteso gli accordi raggiunti nella precedente riunione del 2 agosto, riguardanti le selezioni dei precari storici del teatro, operando scelte dichiaratamente discrezionali e lesive nei confronti dei soggetti che hanno maggiore bisogno di tutela”, denuncia la RSU con le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials, Usb, LiberSind.

“Nessuna risposta concreta, inoltre, è stata fornita riguardo i concorsi pubblici a completamento dell’organico stabile, i lavoratori funzionali alla produzione che attualmente non trovano ancora posto nella pianta organica e sull’accordo sul giorno di riposo. Manca inoltre “qualsivoglia iniziativa per migliorare le retribuzioni dei dipendenti, l’utilizzo di organici artistici sottodimensionati.

Per queste ragioni, la RSU e le OO.SS. ritengono necessario il coinvolgimento del Presidente della Fondazione ed del CDI tutto, per rappresentare le argomentazioni che non trovano ascolto col Sovrintendente, e dichiarano lo sciopero per la giornata di sabato 14 dalle 8 al termine del servizio, e per le prime rappresentazioni di Mefistofele e Boheme.

È stata inoltre indetta l’assemblea generale dei lavoratori per il giorno 18 per le opportune determinazioni e ulteriori azioni di protesta”