Cagliari, il ristorante Antica Hostaria vince il premio dell’Accademia italiana della cucina con una votazione eccellente: 8,5. La foto rappresenta la premiazione dopo la cena di 40 coperti con un menu che prevedeva tre tipi di antipasto ( cozze gratinate con zucchine,insalata di carciofi con bottarga e gambero in crosta di carasau su salsa hostaria). Poi la mitica fregola sarda con le arselle e come secondo pagro in bella vista con vernaccia e olive. Infine una torta millefoglie con moscato Vini della cantina Mulleri. Nella foto i due conosciutissimi proprietari, Tonio col figlio Claudio Mura.