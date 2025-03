A Pirri, da oltre una settimana, l’Istituto Michele Giua, è alle prese con una grave infestazione di blatte, termiti e altri insetti. Una situazione che compromette la salubrità dell’ambiente scolastico e si aggiunge a problemi strutturali già evidenti, come soffitti fatiscenti e manutenzione carente. Nonostante le ripetute segnalazioni di studenti e genitori, la situazione non è ancora stata affrontata in modo adeguato. Il personale scolastico sembra non occuparsi della questione, lasciando che il degrado prosegua senza interventi concreti. Le condizioni igienico-sanitarie risultano inaccettabili e non conformi agli standard di sicurezza che un’istituzione scolastica dovrebbe garantire. Già lo scorso anno si era resa necessaria un’operazione di derattizzazione che aveva portato alla chiusura temporanea della scuola. Quest’anno lo scenario potrebbe ripetersi se non si procederà tempestivamente con le dovute misure. Gli studenti chiedono a gran voce un intervento urgente affinché tali disagi non si protraggano ancora a lungo.