Cagliari, il Rappresentante del Governo in visita ufficiale in Consiglio regionale

“E’ un privilegio lavorare in Sardegna” . Con queste parole la Rappresentante del Governo Lucia Volpe ha salutato il Presidente Michele Pais durante la visita ufficiale che si è svolta questa mattina in Consiglio regionale.

Dal 25 novembre in Sardegna , dopo decenni trascorsi a Roma, l’alto Funzionario dello Stato ha incontrato il Capo dell’Assemblea per creare un raccordo necessario tra Istituzioni.

L’incontro è stato cordialissimo. Il Presidente Pais ha auspicato una collaborazione stretta e continua tra l’Assemblea e la Rappresentanza del Governo per realizzare una sinergia e per finalizzare insieme le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi importanti per la nostra Isola.