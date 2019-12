Carlo Fanti, tifoso innamorato: “La proposta di matrimonio alla Sardegna Arena? La rifarei altre mille volte”

Una coppia normalissima, protagonista di un gesto bellissimo. Carlo Fanti e Cinzia Cappai (38 anni lui, sei in meno lei), entrambi nati a Cagliari ma residenti a Settimo San Pietro, sono stati i protagonisti di un “intervallo romantico” durante il match Cagliari-Samp alla Sardegna Arena. Lui l’ha portata vicino alle balaustre, a pochi metri da quello stadio “magico”, si è inginocchiato e, dopo aver tirato fuori un anello, le ha chiesto di sposarla. E lei ha detto un “sì” tanto normale quanto appena sibilato da riuscire, comunque, a rendere “silenziose” le urla di gioia e gli applausi del pubblico. “Non ci ho pensato tanto. Lunedì mattina sono andato a comprare l’anello”, confessa Carlo. Trentotto anni, cassiere in un supermercato di Selargius, è proprio tra scontrini e clienti che conosce quella che, a breve, diventerà sua moglie: “Faceva il mio stesso lavoro, poi ha cambiato occupazione e se n’è andata. All’epoca eravamo entrambi fidanzati, poi ci siamo incontrati per caso a una festa e, visto che nel frattempo eravamo diventati single, abbiamo iniziato a frequentarci”. E, poi, Cupido ha fatto il resto: “Un anno fa è nata la nostra prima figlia, Maya. Cinzia è di nuovo incinta, tra poche settimane arriverà il secondo figlio”. Il nome? “È ancora top secret”. Ciò che invece, per nessuno, non è più un mistero, è il loro immenso amore, “coronato” dalla proposta di matrimonio allo stadio.

“Per me è stata la quadratura del cerchio. Penso di aver portato fortuna anche al Cagliari, vista la vittoria all’ultimo minuto col gol di Cerri. All’uscita dello stadio, il mio amore mi ha dato del pazzo, ma ovviamente era felice. Siamo due fidanzati normalissimi, non navighiamo nell’oro, anzi, ma riusciamo ad arrivare a fine mese”. La casa nuova, il loro nido d’amore, c’è già: “Io lavoro, la mia futura moglie è ferma perchè aspetta un bambino ma non possiamo lamentarci. Non sono un esibizionista, siamo entrambi tifosissimi del Cagliari e la Sardegna Arena è stato il posto giusto per fare quel gesto”. Sui social, la futura coppia di sposini ha ricevuto anche la “benedizione” del Cagliari Calcio: “Spero di poter avere una maglia autografata del mio mito, Nainggolan”, afferma il 38enne. Chissà se il suo desiderio verrà esaudito. La data del matrimonio? “Non l’abbiamo ancora fissata, prima aspettiamo la nascita del nostro secondo figlio”.