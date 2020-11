Cagliari, il questore Paolo Rossi in visita dai carabinieri: “Migranti e pandemia, massimo impegno”

Nella mattinata di oggi il Questore di Cagliari Paolo Rossi si è recato in visita al locale Comando Provinciale dei Carabinieri, accolto dal Colonnello Cesario Totaro e dai suoi più stretti collaboratori. Si è trattato di una riunione operativa svolta in un clima di grande cordialità, rivolta al consolidamento di rapporti di costruttiva collaborazione già molto limati e strutturati nel tempo e a confermarli al più alto livello, nella prospettiva anzi di un ulteriore rafforzamento. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi più scottanti dell’ordine e della sicurezza pubblica in Provincia, da quello dello sbarco dei migranti a quello delle piazze dello spaccio cittadine e delle problematiche connesse alle tossicodipendenze, dalla gestione di ogni situazione sociale inerente alla pandemia in atto a quello delle possibili conseguenze che ne potranno derivare nel medio periodo. Il Questore Paolo Rossi ha speso parole di apprezzamento per il grande contributo fornito dall’Arma, anche nel recentissimo periodo, in ragione delle difficili contingenze che si stanno affrontando.