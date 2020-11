Davide, giovane infermiere del Brotzu: “Assumete personale, 2 euro in più al giorno sono pochi”

Ha trentadue anni e, da sei, lavora al Brotzu, uno degli ospedali sardi “no Covid”, Davide Musolino. Infermiere in Chirurgia vascolare, anche se non deve mai avere a che fare con pazienti positivi, denuncia varie problematiche. La prima? La carenza del personale: “Avere un infermiere che segue più pazienti di quanti ne prevede il regolamento di sicurezza vuol dire che non c’è un’assistenza corretta, il posto di terapia intensiva viene equiparato a un reparto”. Casi che “stanno succedendo, io lavoro in sala operatoria. Ci sono delle cose che non vorremmo che accadessero”, spiega l’infermiere. E l’emergenza Covid? “Partivamo già da una base insufficiente, c’è stato il tempo ma, forse, non la voglia di dedicarci a ciò che è nostro, cioè aumentare i contratti e fare assunzioni, dando la formazione agli infermieri che arrivano e che devono gestire un virus che è diverso dalle altre patologie”.

E, inoltre, è arrivata anche quella che il sindacato Usb ha definito “una beffa”, cioè la ripartizione dei soldi messi a bilancio per il 2021 per la contrattazione collettiva: “Due euro in più (al giorno) sono pochi, se messi in relazione alla non formazione corretta e al personale carente, che viene esposto al rischio”.