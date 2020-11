Cagliari, il nuovo prefetto incontra il comandante dei carabinieri: focus su sicurezza e emergenza Covid

Il Prefetto Gianfranco Tomao ha fatto oggi visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, ricevuto dal Comandante, Colonnello Cesario Totaro e dai suoi più stretti collaboratori. La finalità della visita, che si inserisce in un percorso di approfondimento delle situazioni di rilievo in essere nella Provincia, è stata quella di poter meglio conoscere le realtà e le problematiche locali, sia per quanto attiene alle attività svolte dall’Arma sul territorio, sia per quanto concerne le tematiche socio economiche, con chiaro e costante riferimento agli indici di delittuosità che comunque appaiono essere in netto calo. Pur in una realtà complessivamente serena, è comunque necessario vigilare affinché gli attuali livelli di sicurezza si conservino, vengano implementati e rafforzati i servizi sul territorio.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha approfondito ogni situazione inerente all’Ordine e alla Sicurezza Pubblica, anche in relazione alle attività dell’Arma, ampiamente apprezzate, soffermandosi sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante opera di prevenzione e di presidio, svolta in maniera capillare nei piccoli come nei grandi centri della Provincia, garantita attraverso il contatto, l’ascolto e il costante supporto alla popolazione. Il Prefetto Tomao ha inoltre sottolineato l’importanza dei valori etici e professionali che guidano quotidianamente l’opera dei Carabinieri. Anche in tempi di pandemia e di distanziamento sociale, il Prefetto di Cagliari ha riconosciuto il ruolo fondamentale che riveste l’Arma con la propria costante e capillare presenza e visibilità, il cui obiettivo principe è quello di garantire sicurezza reale, effettiva ma anche percepita, con la condizione di serenità che ne consegue, anche e soprattutto attraverso l’incessante e rassicurante presidio del territorio.