Cagliari, il nuovo mercato senza parcheggi: nel quartiere San Benedetto sarà quasi impossibile lasciare l’auto. Al posto dei parcheggi ci sarà una piazza pedonale, via ben 5965 metri quadri di stalli. Il sindaco Zedda ha svelato finalmente il progetto del nuovo mercato: ci sono gli spazi verdi e spariranno praticamente tutti i parcheggi, la spesa si farà a piedi lasciando i mezzi in piazza Nazzari o via Manzoni. Parliamo di un rione dove anche adesso i residenti fanno estrema fatica a trovare un posteggio, ma la linea dell’amministrazione comunale ormai da quasi 15 anni è chiara: cancellare i parcheggi, troppe auto in circolazione, usate i mezzi pubblici. Sembra scomparire anche l’idea del ristorante panoramico, visto che il sindaco parla di utilizzare la cima “per attività sempre legate al mercato”. Ma è sulla viabilità che si accende il mercato: come faranno gli anziani a fare la spesa facendo, se va bene, almeno 200 metri a piedi? Si sa che i fruitori del mercato non sono proprio giovanissimi.

In alto ci sarà una copertura col fotovoltaico, ma non sarà un mercato pieno di aree food come il bellissimo San Lorenzo, che attrae da solo migliaia di turisti. La struttura attuale è ormai fatiscente, gli operatori saranno trasferiti tra un mese nella nuova struttura di piazza Nazzari. Che sarà sì provvisoria, ma probabilmente per almeno tre anni. Resta da valutare il triste impatto su tutti i negozi e le pasticcerie che attualmente vivono della presenza del mercato. E di come in futuro potranno vivere con la gente che va solo a piedi: magari andrà anche meglio, o caleranno gli affari? Tornando ai parcheggi, chi vuole potrà lasciare l’auto a pagamento nella struttura privata di via Sant’Alenixedda o addirittura accanto al teatro Lirico, nei parcheggi di piazza Nazzari rimasti chiusi per oltre un decennio. Ma è chiaro che in quartiere popolatissimo e già in crisi, forse sarà meglio vendere le auto. Un invito a camminare, idealmente per smaltire il buon cibo appena acquistato. Se quella di Delogu è passata alla storia come “la giunta dei giardinetti”, quelle di Zedda avranno il timbro delle giunte delle piazzette. Intanto quest’anno che tristezza in piazza Garibaldi, niente albero di Natale: costava troppo, Truzzu lo aveva pagato 50mila euro.

L’approvazione finale del progetto passerà in questi giorni in conferenza dei servizi, tuttavia è già possibile visualizzare le immagini del progetto riguardanti il nuovo mercato. Il primo cittadino di Cagliari spiega: “Si è puntato molto sull’accessibilità e sulla funzionalità, risolvendo i problemi storici dell’attuale mercato”. Rivisto il sistema della logistica per gli operatori, accessibilità migliorata dall’eliminazione delle barriere architettoniche. L’area di vendita sarà sviluppata su due livelli, serviti da diversi ascensori. Il terzo livello verrà coperto da un fotovoltaico, messo a disposizione per iniziative e attività legate alla vita del mercato. Zedda conclude sottolineando: “Nel progetto esecutivo si è tenuto conto di diversi suggerimenti degli operatori che più di chiunque altro conoscono i bisogni di una struttura complessa e identitaria che andrà sempre più valorizzata, senza snaturare la sua storicità”