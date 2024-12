Nuovo mercato di San Benedetto: il sindaco di Cagliari Massimo Zedda presenta il progetto. Il mercato di San Benedetto, fa sapere il sindaco Massimo Zedda, resterà aperto fino al trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari. Le operazioni di trasferimento sono fissate per Gennaio 2025. Ieri l’incontro di presentazione del progetto del nuovo mercato, presente l’assessore allo sviluppo economico, e dei rappresentanti del comitato di San Benedetto Carlo Serra. L’approvazione finale del progetto passerà in questi giorni in conferenza dei servizi, tuttavia è già possibile visualizzare le immagini del progetto riguardanti il nuovo mercato. Il primo cittadino di Cagliari spiega: “Si è puntato molto sull’accessibilità e sulla funzionalità, risolvendo i problemi storici dell’attuale mercato”. Rivisto il sistema della logistica per gli operatori, accessibilità migliorata dall’eliminazione delle barriere architettoniche. L’area di vendita sarà sviluppata su due livelli, serviti da diversi ascensori. Il terzo livello verrà coperto da un fotovoltaico, messo a disposizione per iniziative e attività legate alla vita del mercato. Zedda conclude sottolineando: “Nel progetto esecutivo si è tenuto conto di diversi suggerimenti degli operatori che più di chiunque altro conoscono i bisogni di una struttura complessa e identitaria che andrà sempre più valorizzata, senza snaturare la sua storicità”. E dal progetto scompaiono tutti i parcheggi.