Cagliari, il nuovo campus in stile americano è realtà: “Cucinino in tutte le stanze e maxi palestra al sesto piano”

Un “miracolo”? Praticamente sì. Il nuovo campus di viale La Playa a Cagliari in stile americano – il primo lotto, comprende 8 piani con una maxi terrazza panoramica, una grande palestra al sesto piano e 240 posti letto con camere dotate di cucina – è pronto. Oggi gli operai hanno terminato i lavori, costati 25 milioni di euro. A meno di tre anni dalla posa della prima pietra, l’opera è conclusa. Manca solo il collaudo e, poi, bisognerà solo attendere il nuovo anno universitario, quello 2022-2023. E per il secondo lotto, spiegano dall’Ersu, i tempi sono quasi maturi: lì, con la formula del project financing, a gennaio sarà valutata la proposta arrivata da un privato e, in caso di ko, sarà pubblicata la gara. Tempi di realizzazione dei nuovi lavori? “Due anni”, assicura il commissario straordinario dell’Ersu Michele Camoglio. “Oggi è un giorno importante, i lavori del primo lotto sono terminati. Ci sono anche 440 posti auto, tutti sottoterra. Al piano terra del campus ci sarà un bar e una zona comune con la tv per tutti gli studenti, e le camere avranno anche il cucinino, in pieno stile americano. Nella palestra, utilizzabile gratuitamente da tutti gli studenti che alloggeranno nel campus, ci saranno tapis roulant e tante cyclette”.

Quando potranno entrare gli studenti nel nuovo campus? “A settembre 2022”, promette Camoglio. “Dobbiamo attendere le iscrizioni per il nuovo anno accademico e le varie richieste di alloggio. Chi vivrà in viale La Playa avrà molti spazi comuni a disposizione”. E si troverà, soprattutto, a pochi metri da piazza Matteotti, futuro centro nevralgico dei trasporti, tra bus e metropolitana.