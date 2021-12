Green pass obbligatorio per cenoni e pranzi in famiglia, a Palau linea dura e multe salate

Il sindaco di Palau alza il tiro contro il Covid e firma un’ordinanza in cui, oltre a chiudere il parco giochi comunale e ripristinare le mascherine obbligatorie all’aperto, impone il green pass anche a chi partecipa a pranzi natalizi o cenoni di fine anno in famiglia. Una misura unica in Italia, che sicuramente farà discutere, visto che più volte lo stesso governo ha detto che non è possibile intervenire con limitazioni e controlli all’interno delle abitazioni private. Ma Francesco Giuseppe Manna, primo cittadino della nota localià balneare gallurese, tira dritto e annuncia controlli a tappeto da parte degli agenti di polizia municipale e tolleranza zero verso i trasgressori, che saranno puniti con multe fino a 206 euro. Feste vietate, dunque, così come veglioni e manifestazioni di piazza e riunioni di famiglia possibili solo con certificato verde.