Non c’è pace per chi si organizza tutta la settimana per preparare quel punto di ritrovo tanto caro non solo ai cagliaritani, ma a chiunque si vuole immergere in una quantità di prodotti da spulciare ed, eventualmente, comprare: c’è di tutto nelle bancarelle, dai libri ai mobili datati, vestiti e oggettistica varia che, tra un sorriso e una chiacchierata, conservano quel sapore di rione unito e fraterno, dove tutti si conoscono e si danno appuntamento la domenica mattina come da tradizione. Se non fosse che, quando gioca la squadra del Cagliari Calcio in orario diurno, come accaduto anche domenica scorsa, viene imposto lo stop, per ordine pubblico. Organizzazione, che, per il comitato spontaneo, non è “assolutamente necessaria”.

Ma quel che preme oggi sottolineare, è anche un altro aspetto che riguarda il luogo dove gli espositori piazzano i gazebo: “Quando piove si allaga, forse i sistemi presenti non sono in grado di far defluire regolarmente l’acqua, anche ieri mattina, durante un sopralluogo effettuato le prime ore del giorno, il piazzale si presentava allagato, quasi impraticabile”. Un intervento al fine di porre rimedio anche a questo fenomeno, insomma, è la richiesta che viene inoltrata alle istituti di competenza, per permettere a tutti i partecipanti, anche in caso di maltempo antecedente all’evento, di poter trascorrere una giornata senza inzuppare piedi e caviglie.