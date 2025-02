I Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di una cinquantenne incensurata, a Selargius, con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza.

Durante l’intervento la donna ha tentato di intrattenere i poliziotti per consentire la fuga di altre due persone che in quel momento si trovavano all’interno della sua proprietà. Gli agenti, che nel frattempo avevano scavalcato la recinzione, non hanno perso di vista i due fuggitivi e uno di questi, una volta bloccato, è stato trovato in possesso di circa 400 grammi di cocaina occultati, insieme ad un bilancino di precisione, all’interno di un beauty case; l’altro è stato rintracciato in una porzione di terreno della proprietà caratterizzata da masserizie abbandonate e vegetazione incolta.

Indosso alla donna sono stati poi trovati circa 8 grammi della stessa sostanza, suddivisa in dosi, e all’interno di una cassaforte, la somma di 3750 euro in contanti.

Il G.I.P. ha convalidato gli arresti applicando la misura della detenzione domiciliare per tutti.