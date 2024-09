Cagliari, il mare con gli occhi del cuore: nel Golfo degli Angeli prima regata per i non vedenti

A Cagliari, per la prima volta, il mondo della vela cede il timone alle persone non vedenti e ipovedenti per una giornata di puro divertimento nel Golfo degli Angeli: domenica 22 settembre, il Golfo degli Angeli sarà teatro della prima edizione della Follow Me Cup, una veleggiata interamente dedicata a 30 persone non vedenti e ipovedenti, i quali saranno al timone di imbarcazioni a vela. Tutto ciò sarà reso possibile dalla sinergia tra i Clubs Lions Cagliari Host, Castello, Karel, Villanova, Monte Urpinu e Lioness, UISP Cagliari, AVAS, l’ A.N.P.V.I. Cagliari, Casa Emmaus, Borgo TreMani, e RP Sardegna OdV. Una rete di enti e associazioni che, grazie anche agli sponsor, si sono adoperate per dare un messaggio di inclusione, al fine di diffondere la consapevolezza che lo sport, può essere praticato da tutti”, spiegano i Lions Club.

Una giornata all’insegna dell’inclusione, insomma, tramite lo sport che, ancora una volta, si dimostra la carta vincente per abbattere tutte le barriere.