Cagliari, il maniaco incappucciato che molesta le donne durante la notte diventa un caso nazionale: a “Pomeriggio 5”, in diretta da Mulinu Becciu, il racconto di alcune vittime del molestatore seriale. Non solo, l’avvocato Piscitelli: “È come se giocasse in un videogame, ogni volta alza il livello”. Da anni è diventato l’incubo non solo per chi ha avuto la sfortuna di trovarlo davanti ma anche per tutte le donne, ragazze che devono essere libere di camminare per strada o rincasare in piena sicurezza. Da anni agisce avvolto da un cappuccio, un passamontagna, si abbassa i pantaloni, ha toccato le parti intime di una vittima, ne ha rincorso tante e ha anche cercato di violare l’abitacolo di una di loro. L’ultimo episodio è avvenuto nemmeno 10 giorni fa. Conosce molto bene il quartiere cagliaritano “perché sa sempre dove scappare”, la sua presenza è stata segnalata anche in altre zone della città però. 10 anni di terrore, insomma, “molto atletico perché capace di comparire e scomparire in pochi secondi, quasi addestrato sembra”, “un uomo che gioca a nascondino con le forze dell’ordine e queste donne”.