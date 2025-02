“Un grande professionista, attento a tutto ciò che riguarda la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, sempre pronto a donare se stesso per rendere i Comuni consapevoli delle opportunità che il panorama regionale, nazionale ed internazionale presentava su questi e altri temi”. Era di Teulada e le amministrazioni comunali si affidavano a lui per i progetti più importanti: professionale e preciso, come pochi, tra le sue mani sono passati i Puc, lo strumento per la gestione del territorio, che mai hanno escluso o messo da parte il rispetto, con premura e dedizione, a tutto ciò inerente all’ambiente. Cordiale e sempre gentile, è morto improvvisamente durante la notte, lasciando un vuoto incolmabile tra amici, colleghi, parenti e amministratori: un cordoglio unanime che è stato espresso ovunque. “Con lui perdiamo non solo un prezioso collaboratore, ma anche un professionista di grande valore, la cui dedizione e competenza saranno difficili da sostituire. Personalmente, perdo un collega e un amico, con cui ho condiviso momenti di lavoro e di amicizia che resteranno sempre nel mio cuore” ha comunicato il sindaco di Teulada Angelo Milia.

“Un grande professionista, attento a tutto ciò che riguarda la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, sempre pronto a donare se stesso per rendere i Comuni consapevoli delle opportunità che il panorama regionale, nazionale ed internazionale presentava su questi e altri temi” è il ricordo di Gian Luca Pittoni, primo cittadino di Masainas.

“Una di quelle rare persone che metteva a disposizione il suo tempo per te, una persona che dava l’impressione di avere sempre conosciuto”.

Cordoglio anche dall’amministrazione comunale di Maracalagonis: “È stato un professionista stimato e apprezzato, che ha svolto il proprio lavoro con puntualità, dedizione, competenza e passione. La sua scomparsa, lascia un vuoto profondo all’interno del gruppo di tecnici che stanno elaborando il nostro strumento urbanistico . Mancherà a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. La sua professionalità, la puntualità e l’impegno costante nel servizio per cui era incaricato, rappresentava un riferimento e preziosa collaborazione, per la quale gli siamo profondamente grati” ha espresso la sindaca Francesca Fadda.